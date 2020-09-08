الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:28

صالحي يعلن عن اتخاذ خطوتين اثر العمل التخريبي في منشاة نطنز

صالحي يعلن عن اتخاذ خطوتين اثر العمل التخريبي في منشاة نطنز
وفي تصريح ادلى به اليوم الثلاثاء على هامش اجتماع لجنة الامن القومي والسياسية الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي قال صالحي، ان لجنة الامن القومي هي احدى اللجان المهمة للبحث حول الانشطة الاساسية للجمهورية الاسلامية الايرانية، خاصة الانشطة التي تحولت الى تحديات رئيسية بين ايران والاستكبار العالمي.

وحول العمل التخريبي الذي وقع في منشاة نطنز النووية قبل فترة قال، انه تم البحث خلال الاجتماعات السابقة للجنة الامن القومي حول حادثة نطنز واتضحت طبيعتها.

واضاف، انه منذ وقوع الحادث تم البحث حول اتخاذ الاجراءات اللازمة في اطار مرحلتين؛ حيث بادرنا في المرحلة الاولى لتوفير المعدات واطلاق التمهيدات لانتاج اجهزة طرد مركزي متطورة وسنتخذ في المرحلة اللاحقة خطوة بعيدة الامد، لذا فانه في ضوء هذا العمل التخريبي والخبيث فقد تم اتخاذ القرار لنقوم بانشاء صالة اوسع واكثر تطورا وشمولية من جميع الابعاد لهذا الغرض بالقرب من نطنز.

واضاف، ان المجلس الاعلى للامن القومي هو الذي ينبغي ان يبدي الراي حول العناصر الضالعة في العمل التخريبي الذي وقع في منشاة نطنز النووية.

وقال صالحي، ان لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى تسعى للتشاور مع منظمة الطاقة الذرية لدراسة البعد الامني للقضية.

وفي الاشارة الى الانشطة النووية للدول الجارة قال، ان الامارات العربية المتحدة قامت بتدشين اول مفاعل نووي لها ومن المقرر ان تكون لها 4 مفاعلات كما ان السعودية عازمة جديا على الدخول في هذا المجال وبادرت تركيا لاتخاذ انشطة واسعة جدا لانشاء محطة نووية.
رقم : 885069
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
إدارة ترامب تنهب النفط والغاز السوري بالتعاون مه الإرهابيين
7 أيلول 2020
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
موجة جديدة من الاعتقالات لأمراء سعوديين
7 أيلول 2020
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
العلاقات بين أربيل وأنقرة من الغضب إلى الإهمال
7 أيلول 2020
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
بيروت تحترق ألماً والإمارات تنتشي بتطبيعها الخائن!
7 أيلول 2020
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
سخط إماراتي ضد التطبيع.. السلام المجتمعي الإماراتي على فوهة بركان التطبيع
5 أيلول 2020
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
محاولات فرنسية للخروج من تحت مظلة الهيمنة الأمريكية
5 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس