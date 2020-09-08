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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:29

العرادي: البحرين لن تكون أرضًا للتطبيع مع الصهاينة

العرادي: البحرين لن تكون أرضًا للتطبيع مع الصهاينة
وأكد مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير في بيروت د. إبراهيم العرادي في مقطع متلفز أمس الإثنين، أن أرض البحرين لن تكون أرضًا للتطبيع مع الصهاينة مهما حاول النظام تجاوز الإرادة الشعبية في ذلك، داعياً الجماهير للاستعداد للفعاليات والنشاطات القادمة والتي ستكون غاضبة ورافضة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، منوهًا على أن الشعب لا يقبل ببيع القدس الشريف وهو الذي قدم الشهداء دفاعا عن القدس الشريف ومنهم الشهيد البطل محمد جمعة.

وحيا العرادي الجمهور الحسيني الواعي والمخلص الذي أحيا الموسم العاشورائي متجاوزًا كافة ضغوطات النظام وعنجهيته، مشدداً على اتخاذ النهضة الحسينية سبيلا لمواجهة الظلم والطغيان وصون الكرامة.
رقم : 885070
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