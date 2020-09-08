الصحة العراقية: 4894 إصابة و68 وفاة جديدة بالكورونا

وذكرت الوزارة في بيان انه "تم تسجيل 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فضلاً عن 3465 حالة شفاء، و68 حالة وفاة".وأضافت أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 269578، وحالات الشفاء الكلي 206324 حالة، أما مجموع الوفيات الكلي فقد بلغ 7657 حالة".