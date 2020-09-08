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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:35
الصحة العراقية: 4894 إصابة و68 وفاة جديدة بالكورونا
وذكرت الوزارة في بيان انه "تم تسجيل 4894 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، فضلاً عن 3465 حالة شفاء، و68 حالة وفاة".
وأضافت أن "مجموع الإصابات الكلي بلغ 269578، وحالات الشفاء الكلي 206324 حالة، أما مجموع الوفيات الكلي فقد بلغ 7657 حالة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
885072
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