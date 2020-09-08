لأول مرة.. وزير فلسطيني يكشف تفاصيل زيارته لقطر

وأضاف الشيخ، في تغريدة له على “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء: “المسؤولون القطريون أكدوا على دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية ولمواقف القيادة الفلسطينية وكذلك التزامهم بمبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية”.



وتابع الشيخ: “قطر أكدت دعمها لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام”.



وكشف في وقت سابق عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”عزام الأحمد إنه “بالرغم من وجود خلافات بين القيادة الفلسطينية والأشقاء القطريين، وبعد أن توقفت القيادة القطرية عن دعم السلطة الفلسطينية مالياً بعد الانقسام، واكتفت بما تقدمه من دعمٍ لقطاع غزة عبر ” حماس “، وبعد "صفقة القرن" وما تبعها من تجفيف لموارد منظمة التحرير المالية، طلبنا قرضاً بقيمة 300 مليون دولار، وتمت الموافقة عليه وصرفه شهرياً بقيمة 25 مليون دولار، منها 50 مليون دولار قدمتها قطر لنا كمنحة”.



وأضاف الأحمد: “اقترب القرض على الانتهاء، وحسين الشيخ، توجه إلى هناك لطلب تجديد قرض مالي بسبب الأزمة المالية، إلى جانب بحث الوضع السياسي”.