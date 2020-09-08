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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 19:58

طهران: التعاون الايراني الباكستاني الافغاني يخدم استقرار المنطقة

طهران: التعاون الايراني الباكستاني الافغاني يخدم استقرار المنطقة
وصرح السفير الايراني محمد علي حسيني امام ندوة "العلاقات الإيرانية الباكستانية" التي حضرها بدعوة من رئيس جامعة الدفاع الوطني الباكستانية امس الاثنين : إن الجمهورية الإسلامية الايرانية تعتقد أن دستور أفغانستان جاء ثمرة رحلة طويلة لشعب أفغانستان والمجتمع الدولي ، وبقائه يمكن أن يساعد في الحفاظ على الحد الأدنى من النظام الحالي في هذا البلد. واستمرارًا لموقف إيران الواضح الداعم لسيادة وسلامة أراضي دول المنطقة ، تعتقد إيران أيضًا أن أي نقاش حول مستقبل أفغانستان يجب أن يتم بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الرسمية والمركزية لهذا البلد.

ووصف حسيني الحدث الأخير في مجلس الأمن ، والذي شهد معارضة 13 من أعضاء مجلس الأمن الخطة الأمريكية لتمديد حظر الأسلحة على إيران ، بالمشهد المهين للولايات المتحدة .

وقال: "لم تكن هناك منطقة في العالم بنفس أهمية الشرق الأوسط والخليج الفارسي وغرب آسيا في العقود الأخيرة. وكان التدخل الأجنبي أحد العناصر المشتركة في الأزمات الإقليمية ، والذي كان له تأثير سلبي على الأمن الإقليمي". لكن في العقود الأخيرة ، تعلمنا كيفية تحويل التحديات الحالية إلى فرص حالية ومستقبلية.

وأوضح حسيني: "بالنسبة لنا ، فإن أفضل موقف سيكون عندما نشد بأيدينا للمساعدة وتحييد الآثار الجانبية السلبية لتدخلات العناصر غير المدعوة".

وأشار السفير الإيراني إلى أن دول الشرق الأوسط تعاني أنواعا مختلفة من سوء الفهم وقال انه في مثل هذه الأوضاع الفوضوية ، هناك أيضًا ايدي خفية تحاول استغلال نقاط الضعف هذه لاثارة نار الخلافات وابقاء جذوتها مشتعلة لامد طويل.

ولفت إلى بعض الأزمات والأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة بما في ذلك أفغانستان وفلسطين واليمن.

واشار الدبلوماسي الإيراني البارز إلى أن عدم الاستقرار أو انعدام الأمن في أفغانستان يمتد أيضًا إلى البلدان المجاورة ، وخاصة إيران وباكستان وقال : "لا يوجد بلد تحت ضغط أكثر من إيران وباكستان جراء استضافة اللاجئين الأفغان ومواجهة تهريب المخدرات .
رقم : 885077
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