هنية: لا مبرر للإمارات للذهاب إلى التطبيع مع كيان الاحتلال

وقال هنية خلال لقاء تلفزيوني: "الإمارات لا مبرر لها للذهاب إلى التطبيع، لا حدود بينها ولا حروب ولا مصالح مباشرة مع الكيان الإسرائيلي، ونعتقد أن ذلك حصل لخدمة ترامب ونتنياهو وإخراجهم من أوضاع داخلية صعبة".



ونوه إلى أن دولة الإمارات ستعاني كثيرا من اتفاقها مع الاحتلال الإسرائيلي، والتاريخ لن يرحم أحد.



وأشار هنية إلى أن الجميع يطالب الإمارات بالتراجع عن الاتفاق، مطالبا جهات أخرى بالتوقف عنه.



وبين أن ما جرى هو تجاوز لثقافة الأمة وشعوب الدول العربية التي ترفض التطبيع.



وشدد على أنه لن يكون هناك رابح من هذه الاتفاقيات إلا الاحتلال الإسرائيلي واستمرار مشروعه بضرب مقومات المنطقة.



ودعا هنية السعودية بألا تذهب باتجاه التطبيع وإذا حصل ذلك فإننا ضد هذا الاتفاق.