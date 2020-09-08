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الثلاثاء 8 أيلول 2020 ساعة 21:48

مامصير اتفاق التطبيع الاماراتي الصهيوني بعد صفقة الاسلحة الامريكية؟

مامصير اتفاق التطبيع الاماراتي الصهيوني بعد صفقة الاسلحة الامريكية؟
وفي هذا الصدد  بيّن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، أنّ الكيان يرفض بيع واشنطن مقاتلات "إف-35" لأبو ظبي، وذلك بعد تصريح له في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكيّة عبّر عن تأييده لخطة بيع أسلحة أمريكيّة متطورة لأبو ظبي.
 
وفي سياق متصل ذكر مكتب نتنياهو في بيان أنّ تكرار الادعاءات الكاذبة ضد رئيس وزراء العدو لا يجعلها صحيحة، مشيراً إلى أنّ نتنياهو لم يمنح في أي وقت من الأوقات موافقة تل أبيب على بيع أسلحة متطورة إلى أبو ظبي، حتى خلال المحادثات مع الولايات المتحدة، والتي نتج عنها توقيع اتفاق الخيانة الإماراتيّة.

يشار إلى أن سفير امريكا لدى كيان الاحتلال، كان قد تعهد بضمان أمريكا احتفاظ العدو الصهيونيّ بتفوقه العسكريّ في المنطقة حتى وإن أقدمت واشنطن على بيع طائراتها المتطورة إلى الإمارات.
 
وإلى ذلك فقد كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة أنّ الكيان الصهيونيّ استسلم لحقيقة أنّ صفقة الأسلحة المتعلقة بمقاتلات أف-35" ستتم بالفعل بين واشنطن وأبو ظبي، وقد طالب الكيان بتعويضات على ذلك.
 
وفي الوقت الذي أبرمت فيه أمريكا صفقة الأسلحة مع الإمارات، كجزء مما يسمى "اتفاقية السلام" بين أبو ظبي وتل أبيب، والتي تشمل بيع طائرات من دون طيار وطائرات مقاتلة متطورة من طراز F-3، أوضحت الصحيفة أنّ ما تسمى "المؤسسة الأمنيّة" في حكومة العدو، تناقش حالياً حزمة التعويضات من أمريكا بعد الصفقة مع الإمارات، ومن بين الخيارات التي يتم الحديث عنها تقديم موعد توريد أنظمة الأسلحة الأمريكيّة المتطورة للكيان الصهيونيّ لمدة عام واحد، كجزء من المساعدة العسكريّة الأمريكيّة لطفلها المدلل.
 
ووفقاً للمصدر، فإنّ طلب التعويض الإسرائيليّ يشير إلى أنّ المؤسسة العسكريّة قد أدركت حقيقة أنّ صفقة الأسلحة بين واشنطن و أبو ظبي ستحدث بالتأكيد، رغم معارضة المؤسسة الأمنيّة بيع طائرات حربيّة متطورة للإمارات، لأنّ هذا الأمر قد يقوض التفوق العسكريّ للعدو في المنطقة.
 
 
رقم : 885106
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