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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 08:43

تجمع العلماء في لبنان: لحكومة مصغرة تكنو - سياسية

تجمع العلماء في لبنان: لحكومة مصغرة تكنو - سياسية
رأى تجمع العلماء المسلمين في لبنان، في بيان، انه “لم يكن ينقص أهالي بيروت سوى أن تتحول شوارعها إلى حرب أهلية تستعمل فيها أسلحة متوسطة وقذائف صاروخية بين جماعتين تنفذ قرارات طائشة لأحدهم الذي يريد أن يفرض نفسه على الساحة اللبنانية ولو بإراقة دماء المواطنين الأبرياء الذين وبسبب سياسة الإفقار المتمادية لهم انساقوا وراءه طمعا بحفنة من الأموال قليلة كي ينهب هو على حسابهم ثروات كبيرة” .

وإذ استنكر “أشد الاستنكار ما حصل بالأمس من اشتباكات في منطقة طريق الجديدة”، دعا “السلطات الأمنية اللبنانية لاعتقال المتورطين والتحقيق معهم وصولا إلى محركيهم مقدمة للقبض عليهم وتقديمهم للقضاء وفضحهم أمام الرأي العام”.

وقال: “إن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن والمواطن لا يمكن أن تتحمل أن تتعرض أملاكهم للتدمير والحرق بسبب خلافات سياسية تتحول إلى اشتباكات مسلحة على الأرض لا يستفيد منها سوى أعداء الوطن الذين يحركون الفتن لمصلحة أعدائنا في محور الشر الصهيو – أميركي وإلهائنا عن مؤامرات ضخمة في المنطقة وعلى رأسها التطبيع الآثم بين الإمارات العربية المتحدة والكيان الصهيوني برعاية أميركية”.

واعتبر التجمع أن “ما حصل بالأمس من اشتباكات دامية في منطقة طريق الجديدة ليس بريئا ويهدف إلى تعطيل إجراءات تشكيل الحكومة، وإدخال البلد في الفوضى الأمنية بعد فشل مشروع إدخاله في الفوضى المنظمة من خلال التظاهرات وتحطيم الأملاك العامة والخاصة ما يفرض مواجهة الأمر بحزم قبل استفحاله”.

ودعا “رئيس الحكومة المكلف الدكتور مصطفى أديب لتعجيل الإستشارات والمفاوضات لتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن على أن تكون حكومة مصغرة تكنو – سياسية تضم وزراء من أصحاب الكفاءة العلمية ونظافة الكف”.

واعتبر ان “تشكيل الحكومة ليست نهاية المطاف بل هي بداية إعداد مشروع إصلاحي إنقاذي بالتعاون مع جميع الفرقاء المحليين والاستعانة بالمساعدة الفرنسية في هذا المجال لاستقدام هبات وقروض تساعد على حل المشاكل المستعصية وأهمها الكهرباء والنفايات والمواصلات والاتصالات”.

ودعا إلى أن “تبادر الحكومة فور تشكيلها إلى معالجة موضوع الاستيلاء غير الشرعي وغير القانوني على أموال المودعين في البنوك وتمكينهم منها كي يستطيعوا استخدامها في حاجاتهم الضرورية، كما يجب أن ينجز التحقيق الجنائي في تصرفات مصرف لبنان المالية وإزالة العقبات من أمهامها، ولو اقتضى الأمر استصدار قوانين من مجلس النواب لتسهيل هذه المهمة”.
رقم : 885162
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