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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 09:13

مجلس الدولة الليبي ينفي وصول وفد منه إلى مصر

مجلس الدولة الليبي ينفي وصول وفد منه إلى مصر
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة: «في الوقت الذي يرحب فيه المجلس الأعلى للدولة بأي دعوة توجه له لزيارة الأشقاء في جمهورية مصر العربية، للتباحث فيما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، فإنه ينفي توجه أي وفد منه في الوقت الحالي لمصر».

وكانت وسائل إعلام ليبية وعربية افادت في وقت سابق بان وفد يضم المستشار الأمني لرئيس المجلس الرئاسي، تاج الدين الرازقي، وأعضاء مجلس النواب، محمد الرعيض، وأبوبكر سعيد، وأيمن سيف النصر، ومن المجلس الأعلى للدولة، أبوالقاسم قزيط، وسعد بن شرادة وصل مساء الثلاثاء الى القاهرة.

ونقلت قناة الحرة الأميركية عن مصدر ليبي أن الوفد سيلتقي مسؤولين مصريين، ويتوجه من القاهرة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي. فيما قالت وسائل إعلام مصرية إن الوفد من المقرر أن يناقش مع الجانب المصري تفعيل الحل السياسي وتأكيد وقف إطلاق النار والدور المصري في حل الأزمة.
رقم : 885172
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