الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية

وقال الادميرال حبيب الله سياري صباح اليوم الاربعاء في مؤتمر صحفي: سننجز المناورات بنجاح ونسعى لتدريب الطواقم البشرية مضيفا انه من ابرز اهداف هذه المناورات المشتركة هي توسيع رقعة المناورات.



واشار الادميرال سياري الى أن ايران لديها الاستشراف الاستكشافي على كل المنطقة واضاف: قمنا بتقييم قدراتنا الاستكشافية وعلينا ان نجرب خبرات قواتنا.



واضاف الادميرال سياري: علينا تقييم المهارات والمعنويات في ساحة العمليات وهو مايدفعنا للاهتمام بتقييم الطاقم الشبابي.



كما اشار الادميرال سياري الى أنه من اهداف المناورات الاخرى هي اجراء مناورات ناجحة في ظل ظروف تفشي الوباء مضيفا اننا نعمل خلال المناورات على تقييم خبراتنا.



وقال نائب قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية إننا اكتسبنا من فترة الدفاع المقدس تجارب عسكرية كبيرة مضيفا ان ايران تواجه الحظر ولم تستلم اية معدات عسكرية من اي جهة.



واشار الادميرال سياري الى أهمية اطلاق الطوربيدات من تحت سطح الماء لاجراء تقييم لهذه القوة، واضاف: علينا الاهتمام بقوة واقتدار المناورات لننقل للاخرين والاجيال القادمة كيف كانت وستكون خارطة طريقنا.



وقال الادميرال سياري إننا نقوم دوما بتقييم طاقاتنا الشبابية ونشكر الشعب الايراني على تعاونهم معنا .



كما أشار الادميرال سياري الى أن المناورات ستكون على مدى ثلاثة ايام اعتبارا من يوم غد ونستعد للقيام بالمناورات.



وأكد الادميرال سياري: طاقمنا مقتدر وشعار المناورات هو الامن المستدام في ظل القوة الدفاعية الرادعة.