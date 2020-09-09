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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 09:59

روحاني: لتطوير العلاقات مع طاجيكستان وكوريا الشمالية

روحاني: لتطوير العلاقات مع طاجيكستان وكوريا الشمالية
وجاء في جانب من برقيته التي وجهها لنظيره الطاجيكي امام علي رحمان لمناسبة الذكرى السنوية الـ 29 لاستقلال بلاده: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ترغب على الدوام بالمزيد من تطوير وترسيخ العلاقات بين البلدين ذوي الثقافة واللغة المشتركة في جميع الاصعدة الثنائية ومتعددة الجوانب.

واضاف: انه في الظروف الراهنة الناجمة عن الازمة العالمية لفيروس كورونا، من الضروري كذلك ان يبادر مسؤولو البلدين لبذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون مع بعض في سياق حل المشاكل الاقتصادية بالمنطقة ونقل الخبرات في مجال مكافحة المرض.

واعرب عن امله في ظل حسن التفاهم وتضافر الجهود "ان نشهد المزيد من تطوير العلاقات الثنائية في سياق المصالح المتبادلة وكذلك ترسيخ السلام والامن الاقليمي والدولي".

كما بعث رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية برقية تهنئة مماثلة للزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ اون" لمناسبة الذكرى السنوية الـ 72 لتاسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

واعرب الرئيس روحاني في برقية التهنئة هذه عن امله بتنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات بعزم كبار مسؤولي البلدين وفي ظل الاستفادة من الطاقات المتاحة.
رقم : 885184
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