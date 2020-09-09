نائب عراقي يصف زيارة نيجرفان الى تركيا بانها'معيبة' للعراق

وبحسب مصدر الذي نشر الخبر إن “زيارة رئيس حكومة كردستان نيجرفان بارزاني الى تركيا تهدف الى اطلاع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على تفاصيل المحادثات التي دارت بين الكاظمي والرئيس الفرنسي في بغداد”، معتبرا أن “ذلك يعتبر عيبا بحق العراق وكردستان”.



وأضاف، أن “الرئيس التركي يريد أن يستمر في وصايته على الحزب الديمقراطي الكردستاني واعطاء الشرعية لهم للتدخل في عمق الاراضي العراقية”، مشيرا الى ان “زيارة بارزاني الى تركيا من الناحية الدبلوماسية منقوصة إذ كان الاولى به ان يرافقه وفد مشترك من الحكومة الاتحادية”.