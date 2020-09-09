من سيترأس الوفد الإماراتي لمراسم توقيع اتفاق العار في واشنطن؟

وقالت وكالة "وام" الإماراتية الرسمية إن وزير خارجية الإمارات يتوجه على رأس وفد رسمي إلى واشنطن يوم 15 سبتمبر الجاري بدعوة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، للمشاركة في مراسم التوقيع على الإتفاق بين دولة الإمارات و"اسرائيل.



وأكدت الوكالة أنه من المقرر أن يترأس وفد "إسرائيل" رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.

ويأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن ترامب ينوي إقامة مراسم توقيع اتفاق تطبيع العلاقات بين الإمارات و"إسرائيل" يوم 15 سبتمبر في واشنطن.



وأعلنت الإمارات و"إسرائيل" والولايات المتحدة، يوم 13 أغسطس، في بيان مشترك، التوصل إلى اتفاق إماراتي - إسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين الطرفين.



وبعد توقيع هذا الاتفاق تصبح الإمارات ثالث دولة عربية تتوصل إلى تسوية مع الكيان المحتل وتقيم علاقات رسمية معه، بعد مصر (عام 1979) والأردن (عام 1994).