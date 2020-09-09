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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 12:45

روحاني: امريكا لم تتمكن من تحقيق اهدافها في ايران

روحاني: امريكا لم تتمكن من تحقيق اهدافها في ايران
واضاف روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء : كانت حسابات الولايات المتحدة تستند منذ عام 2018 حتى اليوم إلى فكرة أنها ستركع الشعب الإيراني العظيم بفرض الضغوط الاقتصادية والحظر الجائر، لكن مر ذلك العام وما بعده ونحن الان في اواسط العام الثالث.. وقد صمد الشعب الإيراني أمام كل الضغوط.

وتابع الرئيس الايراني: لقد تسبب الامريكيون في حدوث مشاكل لنا، لكنهم لم يحققوا اهدافهم، لقد فقدوا ماء وجههم في مجلس الامن الدولي وعلى المستوى العالمي وحتى الداخلي أمام شعبهم.

واكد روحاني ان امريكا لن تحقق اهدافها في ايران، داعيا اياها ان تعرب عن ندمها وان تعود الى المسار الصحيح لان هذا الطريق الذي تسلكه مغلق وستواجه فيه عقبات كبيرة مشيرا الى ان لا سبيل امامها سوى العودة .

وقال : في الأشهر السبعة الماضية، واجهنا كورونا والحظر الاقتصادي، ومنذ 21 مارس 2020 أغلقت أبواب التصدير والاستيراد في وجهنا بالكامل. ولكن منذ 21يونيو حتى 21 اغسطس نحن نسير على طريق النمو الاقتصادي على الرغم من أن الظروف الآن لم تعد كما كانت عليه في السابق.

وأضاف: في الأشهر الأولى من العام الايراني (بدأ في 21 مارس 2020) واجهنا مشاكل في النمو الاقتصادي بسبب تشديد الحظر وازمة كورونا لكن في الاشهر الثلاثة الاخيرة شاهدنا تناميا في القطاع الاقتصادي والصناعي والزراعي والخدمات وغيرها.

وأشار الى أن الحكومة الايرانية تمكنت من دعم الوحدات الانتاجية المتضررة ومنح قروض للمستأجرين وتحرير سهم " عدالت" وتمليكه للمواطنين ، معلنا عن افتتاح مشاريع تعاونية، توفر بدورها 26 الف فرصة عمل جديدة، موضحا ان قيمة المشاريع التعاونية المدشنة تبلغ 180 تريليون ريال (رسميا الدولار= 42 الف ريال).
رقم : 885221
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