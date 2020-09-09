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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 12:48

اقتحامات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة

اقتحامات ومواجهات في مناطق متفرقة بالضفة
ففي الخليل، اقتحمت دوريات الاحتلال بلدة بيت أمر داخل شمال الخليل وتمركزت في عدة حارات فيها.

وأصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اندلعت على مدخل مخيم العروب، شمال الخليل حسبما افاد المركز الفلسطيني للإعلام.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الفلسطينيين، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق عولجوا ميدانيا، إضافة للتسبب بحالة من الهلع بين الأطفال.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم، عدة منازل وفتشتها في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال داهمت منازل ياسين حمودة أبو سرور في مخيم عايدة شمالا، ويوسف اللحام في مخيم الدهيشة جنوبا، وحسن محمد الورديان في منطقة جبل هندازة شرقا، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل أن تنسحب دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي نابلس، نصبت قوات الاحتلال حاجزا طيارا شمال شرق المدينة على الطريق المؤدي إلى الباذان وعلى بعد أمتار قليلة من حي المساكن الشعبية.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال طريق سامية - كفرمالك ومنعت المرور باتجاه خط "ألون" الاستيطاني.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقالاتها اليومية للمواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تداهم خلالها منازلهم وتخرب محتوياتها وترهب سكانها.

وحسب تقرير دوري صدر عن المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة فقد تصاعدت انتهاكات الاحتلال في الضفة والقدس خلال شهر أغسطس الماضي، ووثق التقرير ارتكاب قوات الاحتلال (1743) انتهاكا، شملت اعتقال (380) مواطنا.

وحسب التقرير فقد ارتفع عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس عن الشهر الماضي لتبلغ (479) حاجزا، فيما بلغت عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (313) اقتحاما.
رقم : 885223
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