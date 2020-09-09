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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 12:54

قائد عسكري ايراني: نحذر الاعداء من اختبار قدرات جيشنا وحرسنا الثوري

قائد عسكري ايراني: نحذر الاعداء من اختبار قدرات جيشنا وحرسنا الثوري
جاء ذلك في تصريح ادلى به اللواء رشيد في حشد من قادة الجيش في منطقة مناورات "ذوالفقار 99" التي ستنطلق غدا الخميس في سواحل مكران جنوب شرق البلاد.

واعتبر القدرات والجهوزيات القتالية للجيش الايراني بانها تبعث على الفخر وقال، ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية بعد 4 عقود ومواجهة الازمات الامنية التي كانت في بدايات الثورة وبعد اعوام الدفاع المقدس الثماني (1980-1988) يحظى الان بقدرات قتالية مناسبة جدا للرد على التهديدات.

واضاف: ان المنجز الاكبر لتجربة الحرب والدفاع المقدس على مدى 8 اعوام للشعب الايراني الابي والقوات المسلحة، هو ضرورة امتلاك الجهوزية الدفاعية واستخدام القدرات العسكرية للرد القوي على التهديدات.

وتابع اللواء رشيد: ان ابناء ايران العزيزة البواسل قد بنوا صرح القدرات الدفاعية للبلاد على اساس الثقافة العاشورائية والتراث الوطني –التاريخي والاستراتيجي لمرحلة الدفاع المقدس ليمنعوا اعداء البلاد من ارتكاب خطأ حسابات.

وقال قائد مقر "خاتم الانبياء (ص)" المركزي: ان من الفخر لنا؛ الجيش والحرس، بان الاعداء الذين كانوا يشعرون بالسرور وينتهزون الفرص لاستغلال نقاط ضعفنا الدفاعية بعد انتصار الثورة الاسلامية هم اليوم يشعرون بالهلع من ابناء جيل الثورة والحرب.

وختم اللواء رشيد قائلا: ان عناصر القدرة واسلوب استخدامها تعلمناها من صلب تجارب ازمة الحرب ونامل بان يحذر الاعداء من اختبار ارادة وقدرات جيشنا وحرسنا الثوري.
رقم : 885227
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