عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءً من دخولهم عبر باب المغاربة وتجولهم في باحاته، وانتهاءً من خروجهم من باب السلسلة.



وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 53 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته.



وأوضحت أن 23 عنصرًا من شرطة الاحتلال اقتحموا المصليات المسقوفة بالمسجد، وتجولوا بداخلها.



وخلال الاقتحام، حاول مستوطنون أداء طقوس تلمودية بالأقصى، وتحديدًا بالجهة الشرقية منه، ما أثار استفزاز الحراس والمصلين.



وفرضت شرطة الاحتلال قيودًا على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى، واحتجزت بعض الهويات الشخصية عند بواباته الخارجية، فيما واصلت إبعاد العشرات منهم عنه.



ويشهد المسجد الأقصى يوميًا اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وأذرع الاحتلال المختلفة، في محاولة لبسط السيطرة الكاملة عليه، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.