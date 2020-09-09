تسجيل 2313 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الأربعاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2313 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 393 الفا 425 حالة لغاية الان بينهم 3735 منهم في وضع حرج.



واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339 الفا و111شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفى 127 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و 669شخصا.



وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و457 الف و743شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" في انحاء البلاد حتى الان.