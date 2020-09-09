الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 14:19

الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تدعو لمقاطعة البضائع ‘‘الإسرائيلية‘‘

الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تدعو لمقاطعة البضائع ‘‘الإسرائيلية‘‘
وأوضحت "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، في بيان، أنها "تدعو أبناء الشعب الإماراتي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية".
وأضافت الرابطة أن تلك المنتجات "تستعد لغزو الأسواق الإماراتية قريباً على هامش الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل"، دون تفاصيل.

الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع تدعو لمقاطعة البضائع الإسرائيلية
ويوم الاثنين الماضي، انتهت أول ندوة إلكترونية تقيمها الرابطة بمشاركة نشطاء خليجيين إلى أن رفض الشعوب يجعل تطبيع دول عربية وخليجية مع إسرائيل "بلا قيمة".

ودُشنت الرابطة، حسب موقعها الإلكتروني، في 22 أغسطس الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 13 من الشهر ذاته، توصل الإمارات و"إسرائيل" إلى اتفاق تطبيع بين البلدين.

وتهدف الرابطة التي "تتكون من مجموعة من المثقفين والأكاديميين الإماراتيين إلى مضاعفة حجم الوعي بين صفوف المواطنين للتحذير من خطورة التعاون المتبادل مع إسرائيل".

وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

وترفض القيادة الفلسطينية أي تطبيع للعلاقات بين "إسرائيل" والدول العربية قبل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967.

كما تطالب بأن تعتمد أي عملية تطبيع للعلاقات على مبدأ "الأرض مقابل السلام"، المنصوص عليها في المبادرة العربية لعام 2002، وليس على قاعدة "السلام مقابل السلام"، التي تنادي بها "إسرائيل" حالياً.
رقم : 885242
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
9 أيلول 2020
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
9 أيلول 2020
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
9 أيلول 2020
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
8 أيلول 2020
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس