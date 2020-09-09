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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 17:44
مخابرات الاحتلال تستدعي محافظ القدس المحتلة عدنان غيث
يذكر أن محافظ القدس المحتلة خضع للتحقيق والاعتقال عشرات المرات منذ توليه مهامه خلال العامين الماضيين.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
885272
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