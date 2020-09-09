الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 17:46

تونس تحذر من انتشار فيروس كورونا في صفوف الأطباء

تونس تحذر من انتشار فيروس كورونا في صفوف الأطباء
وسجلت تونس، بحسب آخر تحديث لوزارة الصحة أول أمس الإثنين، 293 إصابة بالفيروس في 24 ساعة، وهو رقم غير مسبوق منذ بداية تفشي الوباء ليصبح عدد المصابين أكثر من 5400 مصاب منذ آذار/مارس الماضي.

وأفادت المنسقة بلجنة مكافحة وباء كورونا نصاف بن علية، في مؤتمر صحافي اليوم، بأن عدد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين بلغ 265 إصابة.

وقالت بن علية: “العدد حتى الآن محدود ولكن لاحظنا أن عدد الإصابات بدأ يتزايد خلال أسابيع من بينها إصابات في مراكز مجمعة، لهذا نحن ندق ناقوس الخطر لأن إصابة واحدة تعد أمرا ليس هينا”.

وأضافت بن علية: “نحتاج الآن إلى مراجعة كافة الإجراءات في المراكز الصحية يجب أن نتعامل مع كل المشتبهين بإصابتهم وكأنهم مرضى حتى يثبت ما يخالف ذلك”.

ونجحت تونس في الحد من انتشار الفيروس إلى مستوى صفر إصابات ولكن الوباء عاود الظهور وبنسق متسارع إثر إعادة فتح الحدود أمام الرحلات الدولية في 27 حزيران/يونيو الماضي ليبلغ عدد المصابين منذ ذلك التاريخ 4216 مقابل 46 حالة وفاة.

وأقرت تونس بدء العام الدراسي منتصف الشهر الجاري، ولكنها تتجه إلى اعتماد المناوبة للحد من مخاطر تسرب العدوى في المدارس.

وقالت بن علية: “نحتاج إلى التعايش مع الوضع الحالي لحين توفر لقاح ضد الفيروس”.
رقم : 885273
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
9 أيلول 2020
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
9 أيلول 2020
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
9 أيلول 2020
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
8 أيلول 2020
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
عن يدٍ وهم صاغرون.. عيال زايد يدفعون الجزية لليهود
8 أيلول 2020
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
تسوية ملف خاشقجي خطوة رئيسة لبدء اعلان التطبيع السعودي
8 أيلول 2020
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
قائد الثورة يدين بشدة إساءة مجلة فرنسية للنبي الأكرم (ص)
8 أيلول 2020
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
الوفد الروسي من دمشق.. مكافحة الارهاب اولوية
8 أيلول 2020
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
روحاني: التعليم هو احد المهام المتعددة لمؤسسة المدرسة
7 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس