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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 17:48

سوريا.. تعليمات جديدة للمصدرين حول معبر جابر- نصيب

سوريا.. تعليمات جديدة للمصدرين حول معبر جابر- نصيب
وأكد عضو مجلس إدارة اتحاد غرفة التجارة السورية ورئيس اللجنة المركزية للتصدير، عبد الرحيم رحال، في تصريح لصحيفة "الوطن"، بأنه بدأ يوم الثلاثاء دخول الشاحنات والبرادات العالقة بين المنفذين، والبالغ عددها 70 شاحنة وبرادا، محملة في معظمها بالخضراوات والفواكه والمواد الغذائية المتنوعة، وذلك بعد أن تم إعداد جداول رسمية، تتضمن معلومات، منها رقم السيارة واسم السائق والوجهة ونوع البضاعة، وغير ذلك.

وطلب رحال من المصدرين عدم إرسال أي شحنات جديدة باتجاه المنفذ حاليا، حتى يتم الإعلان رسميا عن افتتاح منفذ جابر مجددا، من قبل الجهات المعنية بالشأن.

وبين أن السماح بعبور منفذ جابر، شمل السيارات التي تحمل لوحات لبنانية وسعودية، والمحملة بضاعة ذات منشأ سوري، إضافة إلى السيارات السورية بشرط عبورها ترانزيت لإجراء مناقلة لسيارات أخرى عند منفذ العمري بين الأردن والسعودية.

وشدد رحال على أن سماح يوم الثلاثاء هو للسيارات العالقة بين منفذي نصيب وجابر فقط، والمسجلة في الجداول، والتي تحقق الشروط المطلوبة من الجانب الأردني، لافتا إلى وجود نحو 17 شاحنة وبرادا في منفذ نصيب، لم تدخل باتجاه منفذ جابر حتى تنتهي الإجراءات في منفذ نصيب، متوقعا أن يتم يوم الأربعاء السماح بعبور بقية السيارات العالقة.
رقم : 885274
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