دولتان خليجيتان ستلحقان باتفاق العار قبل نهاية العام

وقال إيلي كوهين، وزير استخبارات الكيان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء: "إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أقدر أنه بحلول نهاية العام، ستوقع دولتان خليجيتان أخريان اتفاقيتان مع (إسرائيل)".



وأضاف كوهين: "المصلحة المشتركة لـ(إسرائيل) والدول الإسلامية في إفريقيا والخليج (الفارسي)، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران"، وفق زعمه.



ولم يكشف كوهين عن اسمي الدولتين، اللتين رجّح أن "تُطبعا العلاقات" مع الاحتلال الإسرائيلي.



وتوصلت الإمارات والاحتلال الإسرائيلي في 13 أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اكدت الفصائل والسلطة الفلسطينية، انه خيانة من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.