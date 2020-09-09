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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 18:07

الوطني الحر: يجب ان تنتهي حفلة الكذب التي يمارسها جعجع

الوطني الحر: يجب ان تنتهي حفلة الكذب التي يمارسها جعجع
صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" ما يلي:

"معيب جدا ما يحصل من مسلسل كذب يحرص رئيس "القوات اللبنانية" سمير جعجع على الاستمرار به، اعتبارا منه ان الكذب هو طريق وصوله الى قلوب الناس بالرغم من كل ما عانته بيروت من دمار وضحايا ومن كل ما يشهده لبنان من أزمات خانقة تحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم الوطنية، عوضا من استغلال عذابات الناس للقنص السياسي الرخيص، وهو اليوم اصدر بيانا باسمه عن موضوع تشكيل الحكومة يزعم فيه ان "جبران باسيل يريد"، والحقيقة ان رئيس التيار لم يلتق رئيس الحكومة الا خلال الاستشارات النيابية، وقد أبلغه حينها امام كافة النواب وصرح للاعلام على اثرها انه لا مطلب ولا شروط للتيار بتأليف الحكومة سوى التزامها بالبرنامج الاصلاحي المتفق عليه واختيار الوزراء القادرين على تنفيذه سريعا؛ والحقيقة ان رئيس التيار الوطني الحر إن كان يريد شيئا فهو ان تنتهي حفلة الكذب والقتل السياسي التي يمارسها امثال سمير جعجع".
رقم : 885280
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