وثيقة: أبوظبي تعمم على فنادقها لتوفير وجبات طعام الكوشر اليهودي

وتأتي الخطوة في إطار هرولة النظام الإماراتي بقيادة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد لتكريس واقع عار التطبيع مع إسرائيل بموجب الاتفاق الذي تم إعلانها منتصف الشهر الماضي برعاية أمريكية.



وقبل أيام كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية أن مطعماً للأكل اليهودي في دبي قد حصل على تراخيص رسمية من السلطات الحاخامية في تل أبيب، ليصبح أول مطعم يملك ترخيصاً إسرائيلياً في الدولة كأولى ثمرات اتفاق عار التطبيع.



وذكرت الصحيفة أن الشهادة منحت إلى “Elli’s Kosher Kitchen”، وهو مطعم أطلقته إحدى اليهوديات في وقت سابق من عام 2019، بعد أن انتقلت مع عائلتها للعيش في دبي عام 2013.



وفي الزيارة التي شهدتها أبوظبي للوفد الإسرائيلي، الإثنين الماضي، شارك المطعم في تقديم وجبة عشاء للمسؤولين الإسرائيليين وفقاً للتعاليم اليهودية، كما شارك الحاخام يسخار كراكوفسكي، مدير مؤسسة “OU Israel” المختصة بتقديم شهادات الأكل اليهودي “كوشر”، الذي جاء إلى أبوظبي خصيصاً للإشراف على الاستعدادات لتقديم هذه وجبات، كما أصدر شهادة ترخيص لهذا المطعم.



واحتفى الحساب الرسمي لإسرائيل على تويتر باللغة العربية بهذه المناسبة، وشارك عبر تغريدة نسخة من شهادة الترخيص قائلاً: “خطوة صغيرة، لكن لها تداعيات كبيرة بعد اتفاق السلام التاريخي بين الإمارات وإسرائيل، عشية استقبال السياح ورجال الأعمال من إسرائيل”.



يأتي ذلك فيما أصبحت عارضة الأزياء الإسرائيلية ماي تاغر أول عارضة أزياء من "إسرائيل" تشارك في جلسة تصوير في دولة الإمارات بعد اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما الشهر الماضي.



وظهرت ماي مرتدية ملابس نوم (بيجامة) محتشمة أثناء جلسة تصوير في الصحراء مع عارضة الأزياء أنستاسيا المقيمة في الإمارات.



ونُظمت جلسة التصوير، التي تضمنت رفع عارضتي الأزياء علمي إسرائيل والإمارات، في رمال دبي إحدى الإمارات السبع التي تتكون منها دولة الإمارات والمركز الإقليمي للأعمال والسياحة.



و”فيكس” علامة تجارية إسرائيلية خاصة بالملابس الداخلية وملابس النوم (البيجامات) النسائية. واحتراما للعادات والتقاليد في الإمارات اكتفت الشركة بعرض ملابس نوم فقط.

ونظرا لأنه لم يتم بعد إصدار تأشيرات دخول بسهولة للمواطنين الإسرائيليين كما لم تنظم بعد رحلات جوية مباشرة بين الدولتين، فقد وصل فريق التصوير الإسرائيلي إلى دبي على متن رحلات جوية عبر أوروبا وبجوازات سفر ثانية غير إسرائيلية.



وقالت المخرجة نويا يوهانانوف: “في اللحظة التي سمعنا فيها عن اتفاق التطبيع فكرنا أن التصوير في دبي سيكون أمرا مثيرا للغاية”، مضيفة أن الحصول على الأوراق اللازمة استغرق بعض الوقت.



وشددت "إسرائيل" والإمارات على المزايا الاقتصادية التي قد تجنيانها من التطبيع، وجرى بالفعل توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في مجال الأعمال.