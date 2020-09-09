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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 18:14

كردستان: 545 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا

كردستان: 545 إصابة و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا
وذكرت الوزارة في بيان اليوم (9 ايلول 2020)، إن الإصابات توزعت في كل من، أربيل 193، السليمانية 99، كرميان 19، دهوك 211، حلبجة 23.

واضاف، انه " تم تسجيل 312 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، 212 منهم في أربيل و40 في السليمانية، و28 في دكركيان، و32 في حلبجة.

واوضح، انه "توفي 19، من المصابين بفيروس كورونا، 4 منهم في أربيل ، و8 في السليمانية، و7 في دهوك".

جدير بالذكر انه بتسجيل هذه الاصابات الجديدة فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في كوردستان، إلى 34230 اصابة شفي منهم، 21556 ، كما توفي 1265.
رقم : 885284
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