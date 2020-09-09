أبرز التطورات على الساحة اليمنية 9-9-2020

تلك الاستهدافات للمواقع العسكرية السعودية تسببت في تعطيل عمل المطار لساعات طويلة.



هذه الهجمات تأتي رداً على تصعيد تحالف العدوان السعودي وجرائمه وحصاره المستمر للشعب اليمني، لتبرهن مثل هذه العمليات النوعية، طبيعة التفوق العسكري للجيش اليمني، وأنه يمثل تهديداً حقيقياً للسعودية وحلفائها، نتيجة ما وصل إليه من قدرات على مستوى التخطيط والتنفيذ وتطوير السلاح.



ولازالت صنعاء تتوعد بالمزيد من الرد في العمق السعودي، إذ تواصل تقدمها في الجبهات الداخلية، ومنها الانتصارات الأخيرة في الجبهة الشرقية، وتقدم قوات الجيش واللجان الشعبية من عدة مسارات باتجاه مدينة مأرب، التي تمثل آخر معاقل التحالف السعودي في هذه الجبهة.



وتكشف مثل هذه التطورات الأخيرة، أن صنعاء هي من لها اليد الطولى في الملف العسكري، الذي يبدو أنه بات خياراً قوياً، نتيجة استمرار ممارسات وانتهاكات السعودية، وتحالفها، وكذلك التعقيدات المتزايدة أمام مساعي السلام.