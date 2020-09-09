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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 21:26

فرنسا ستخفض مدة الحجر الصحي لكورونا من 14 يوما إلى 7

فرنسا ستخفض مدة الحجر الصحي لكورونا من 14 يوما إلى 7
وقال إن "رغم عودة تفشي فيروس كورونا بشكل مقلق إلا أن هناك إمكانية لتجنب موجة ثانية".

وأضاف " لدينا الوقت الكافي لغاية يوم الجمعة من أجل استشارة أخصائيين آخرين بهدف تجسيد هذا التوجه الجديد على أرض الواقع".

وتجدر الإشارة إلى أن المبدأ العام المتعامل به لغاية الآن في أغلب بلدان العالم وفي حال ثبتت الإصابة بوباء كوفيد-19 هو وضع المصاب في عزلة لمدة أسبوعين كاملين.

لكن المعلومات الجديدة التي تمكن أخصائيون في مجال الأمراض المعدية من جمعها حول طريقة انتقال العدوى من شخص إلى آخر أصبحت تشكك في جدوى فرض حجر صحي لمدة 14 يوما، فضلا أنها تشكل "تحديا اقتصاديا" في ظل تضاعف وارتفاع عدد حالات الحجر الصحي الفردية، حسب إيفو لو فلوئيك، وهو طبيب عام وعضو في جمعية موظفي قطاع الصحة.

لكن وزير الصحة نفى في الحوار الذي أجراه مع إذاعة "فرانس أنتر" الثلاثاء الماضي أن تكون الأسباب الاقتصادية هي التي تقف وراء تقليص مدة الحجر الصحي، مشيرا" أن المصابين بوباء كوفيد-19 معديون أكثر في الأيام الخمسة الأولى التي تتبع ظهور الأعراض. لكن قوة العدوى وشدتها تتراجع بشكل لافت بعد انقضاء تلك المهلة لتصبح ضعيفة جدا بعد أسبوع".

وأضاف أن "معدل سرعة انتشار الفيروس وصل إلى 1.2 وهو أقل من المستوى الذي شهدته فرنسا في الربيع الماضي حيث تراوح بين 3.2 و3.4، بمعنى أن الوباء ينتشر بسرعة أقل لكن هذا لا يمنع تفشيه، وهو أمر مقلق" حسب قول الوزير الذي حاول أن يطمئن الناس مؤكدا "رغم عودة تفشي كوفيد-19 بشكل مقلق إلا أن هناك إمكانية لتجنب موجة ثانية".

وتوقع وزير الصحة الفرنسي أن يلقى قرار "خفض مدة الحجر الصحي من 14 إلى 7 أيام تقبلا وتفهما لدى المصابين بوباء كوفيد-19" مشيرا "أننا لاحظنا أن عددا كبيرا من الفرنسيين لا يحترمون مدة الحجر الصحي المفروضة" حتى الآن.
رقم : 885320
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