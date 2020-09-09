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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 21:57

الجامعة العربية تُسقط مشروعا فلسطينياً يدين تطبيع الامارات والاحتلال

الجامعة العربية تُسقط مشروعا فلسطينياً يدين تطبيع الامارات والاحتلال
وبحسب دبلوماسي فلسطيني فضل عدم الكشف عن هويته، فإن فلسطين توافقت مع الدول العربية، على إصدار بيان ختامي، قبيل انطلاق الدورة العادية، لا يتضمن إدانة للاتفاق التطبيعي.

وأكد الدبلوماسي، أن البيان يشدد على ضرورة الالتزام بالمبادرة العربية لعام 2002 والتي تربط التطبيع بالإنهاء الكامل للاحتلال الإسرائيلي، والالتزام بحل الدولتين، ومبدأ الأرض مقابل السلام.

فوجئت فلسطين، مساء الأربعاء، بعدم التزام بعض الدول العربية (لم يذكرها) بالنص الذي تم التوافق عليه، وحاولت إضافة بنود، تُضفي الشرعية على اتفاق التطبيع، وفق وكالة الاناضول.

ودعا وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، سابقًا، الدول العربية، إلى رفض اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي، رفضًا خطوة التطبيع الإماراتي ونأمل منكم عدم قبولها.
وفي 13 أغسطس/آب الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، توصل أبوظبي و(تل أبيب)، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية؛ حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
رقم : 885331
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