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الأربعاء 9 أيلول 2020 ساعة 22:01

لبنان:5 وفيات و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لبنان:5 وفيات و553 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أعلنت ​وزارة الصحة العامة​ عن تسجيل 5 ​وفيات​ و553 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ خلال ​الساعات​ الـ24 الأخيرة، 543 حالة منها تعود لمقيمين، في حين أن 10 إصابات تعود لوافدين توازياً مع تسجيل 5 حالات وفيات جديدة.

ولفتت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس كورونا، إلى "ارتفاع العدد التراكمي للحالات المحلية المثبتة إلى 20442 إصابة، في حين أن عدد الحالات الإجمالية الوافدة منذ 21 شباط 2020، إلى 1435 حالة"، منوهةً بأن "عدد حالات الوفاة الإجمالية في عموم البلاد بلغ 212 حالة".

كما أفادت عدد حالات الشفاء وصل إلى 1024 شخصاً، في حين أن 400 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفيات، 121 منهم يقبعون في العناية المركزة". وأوضحت ان عدد الفحوصات التي تم اجراؤها خلال الساعات الـ 24 الماضية بلغت 10857 فحصاً، 9312 منهم تم اجراؤها في المختبرات، و1545 تم اجراؤها في المطار".
رقم : 885334
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