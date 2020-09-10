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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 08:11

الحشد الشعبي يحبط مخططا بكركوك وفرقة العباس (ع) تتحرك

الحشد الشعبي يحبط مخططا بكركوك وفرقة العباس (ع) تتحرك
وذكر بيان للحشد ان "العملية اسفرت عن العثور على عبوة معدة للتفجير كان الارهابيون بيتوا النية القيام بزرعها على جانب الطريق والقيام بعملية إرهابية جبانة كادت أن تستهدف المواطنين العزل والقوات الأمنية.

فيما أرسلت فرقة العباس القتالية ( ل 26 ) لجنة تضم مجموعة من قادتها ومسؤوليها الى قصبة البشير للإحاطة بالواقع الامني للقصبة عن كثب ودراسة الثغرات الامنية ومنع تكرار حدوث اي اعتداء ارهابي.

وبينت القيادة للإعلام المركزي إن اللجنة تدارست ميدانياً اتخاذ اجراءات لتعزيز امن البشير ومنع حدوث اي خرق لتأمين سلامة الاهالي بعدما عادوا الى قصبة البشير.

وثمن آمر الفوج الثاني في لواء 16 للحشد الشعبي - محور الشمال ، اهتمام قيادة الفرقة بالبشير حالياً وسابقاً وأرسالها لجنة لمتابعة واقعها وامكانية تعزيز الأمن وحماية الاهالي.

واضاف ان الجماعات الارهابية حاولت خلال أيام شهر محرم استهداف البشير وتم اطلاق صاروخ كاتيوشا من مسافة تبعد 9 كلم من البشير وتسبب الاول باستشهاد مصطفى الموسوي نجل معتمد المرجعية الدينية العليا السيد قنبر الموسوي، والاخر وقع في ارض فارغة لم يؤد الى خسائر، وبعدها تم تفتيش المنطقة والعثور على موقع اطلاق الصاروخين، مؤكدا انهم يجددون الوعد مع الاهالي بانهم سيبقون حراس لأهل البشير وتازة.
رقم : 885381
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