السعودية تزعم اعتراضها مسيّرة 'مفخخة' يمنية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن "قوات التحالف السعودي الإماراتي" أنها تمكنت من اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقت من الأراضي اليمنية باتجاه نجران، جنوبي المملكة.

وكانت حركة انصار الله قد أعلنت الأحد، أنها نفذت هجوما واسعا بطائرات مسيرة على مواقع حساسة في مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.



وخلال الفترة القليلة الماضية، صعدت حركة انصار الله اليمنية من هجماتها تجاه السعودية، عن طريق إطلاق طائرات مسيرة وصواريخ باليستية، بشكل شبه يومي ردا على الاعتداءات السعودية على المدنيين.



ومنذ آذار/ مارس 2015، تشن السعودية والامارات عدوانا وحشيا على الشعب اليمني مما ادى لحد الان الى قتل عشرات الالاف من المدنيين خاصة الاطفال والنساء و الشيوخ فصلا عن فرض حصار جوي وبري وبري على اليمنيين بهدف تجويعهم بحيث بات 80 بالمئة من الشعب اليمني بحاجة لمساعدات، فيما يعاني البلد من تدهور حاد في القطاع الصحي؛ ما أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض.