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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 08:13

توقف خدمات مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الاممية

توقف خدمات مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الاممية
وأشار الوزير الشامي خلال لقائه بصنعاء مدير مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن ماثيو ليزلي والممثل المقيم لبرنامج الاغذية العالمي بصنعاء علي رضا، إلى انه سبق إشعار مكتب الامم المتحدة بصنعاء والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بقرب نفاد كمية المشتقات النفطية التي يعتمد عليها في تشغيل المطار وتقديم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات الاممية والمنظمات الدولية، لكنها لم تتفاعل مع ذلك .

وقال الوزير الشامي في اللقاء "نحن منفتحون لإيجاد حل مشترك لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للاستمرار في تقديم خدماته الإنسانية".

ولفت إلى أن منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة يضر بالحركة والنشاط العام في اليمن ومنها الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي ، حيث يحتجز في عرض البحر 18 سفينة رغم حصولهن على التصاريح من قبل الامم المتحدة واليونفم.

من جانبه اكد مدير مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن اغلاق مطار صنعاء الدولي امام الرحلات الاممية سوف يتسبب بكارثة إنسانية ، مشيرا إلى ان الامم المتحدة تمارس الضغط على تحالف العدوان لفك الحجز على سفن المشتقات النفطية والسماح لها بالدخول الى ميناء الحديدة.
رقم : 885383
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