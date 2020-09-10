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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 08:15

مصر تسجل 17 وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مصر تسجل 17 وفاة و175 إصابة جديدة بفيروس كورونا
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى يوم الأربعاء هو 100403 حالات.

ومن ضمن العدد الكلي للمصابين، تعافى 80689 مصابا من الفيروس، فيما توفي 5577 شخصا بـ"كوفيد-19".

وأوضح خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن وزارة الصحة والسكان رفعت من استعداداتها في جميع محافظات الجمهورية، وأنها تتابع الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، وتتخذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة.

وكانت مصر قد فرضت في منتصف مارس إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجوال ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما، لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.
رقم : 885384
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