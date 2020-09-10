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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 08:18

اليونان تؤكد دعمها للجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق النووي

اليونان تؤكد دعمها للجهود المبذولة للحفاظ على الاتفاق النووي
وخلال لقائه السفير الايراني في اثينا احمد نادري في مقر البرلمان اليوناني قال كاكلامانيس، ان اليونان تدعم الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة استمراره وتنفيذه بصورة كاملة.

وتباحث الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول التطورات الدولية والحظر الاميركي الاحادي واللاقانوني ضد الشعب الايراني ومسيرة التطورات المتعلقة بالاتفاق النووي واختلاق العقبات والاجراءات العدائية الاميركية ضد هذا الاتفاق الدولي رغم اجماع وتاكيد المجتمع العالمي على ضرورة الحفاظ عليه واستمراره.

وتبادل الطرفان كذلك العلاقات البرلمانية الثنائية واعلنا الاستعداد لتطوير العلاقات وتبادل زيارات الوفود البرلمانية وكذلك اجراء المحادثات عن طريق الفيديو كونفرانس.
رقم : 885386
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