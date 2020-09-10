وتشارك في هذه المناورات التي تجري بقيادة مقر "ذوالفقار" للجيش الايراني وتستمر 3 ايام، قطع بحرية وغواصات ووحدات طيران تابعة للقوة البحرية ومنظومات رادارية وصاروخية لمقر "خاتم الانبياء (ص)" للدفاع الجوي ووحدات من القوة البرية ومقاتلات القوة الجوية.



وتمتد مساحة المناورات 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي مدار 10 درجة شمال وسيتم فيها تنفيذ خطط تكتيكية هجومية ودفاعية لحراسة المياه الاقليمية وخطوط المواصلات البحرية.



وسيتم في هذه المناورات اختبار بعض اهم المنظومات القتالية ومنها صواريخ كروز "سطح-سطح" وكروز "ساحل-بحر" وطوربيدات وصواريخ "جو-سطح" و"سطح –جو" ومنظومات راجمة للصواريخ من السفن الحربية والغواصات ووحدات الطيران والطائرات المسيرة.