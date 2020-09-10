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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 09:54

حمدوك: نفذنا كل الشروط لشطب السودان من قائمة الارهاب

حمدوك: نفذنا كل الشروط لشطب السودان من قائمة الارهاب
وأوضح حمدوك أن الحكومة الانتقالية ورثت مشكلة إدراج اسم السودان في قائمة الإرهاب عن نظام عمر البشير الذي سقط في أبريل 2019 ونحن نعمل عليها بصبر.

ورجح رئيس مجلس الوزراء أن تصل الخرطوم إلى نهاية لهذا الملف الشائك في وقت غير بعيد، مضيفا أن القضية أثيرت مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، خلال زيارته إلى الخرطوم في أغسطس الماضي.

وبيّن حمدوك أن الاتفاق الذي وقعته الحكومة السودانية بالأحرف الأولى، مؤخرا، يشكل مدخلا إلى تحقيق السلام الشامل.

وأضاف أن ثمة سعادة بهذه المرحلة الأولى، لتوقيع الاتفاق مع الحركات المسلحة في جوبا، لكن المطلوب هو البناء عليها حتى تشمل الحركات التي لم تنضم بعد إلى اتفاق السلام.

وفيما يلي الفيضانات التي تشهدها البلاد قال حمدوك أن الإهمال الذي عاشته البلاد لسنوات طويلة فاقم تبعات الكارثة الطبيعية، لافتا إلى أنها نتيجة للتدهور المستمر في كافة مناحي الحياة بالسودان، وعلى رأسها البنى التحتية مثل الطرق والجسور.

وقد أشادت الولايات المتحدة بالخطوات التي اتخذها حمدوك "لتغيير سياسات وممارسات النظام السابق"، وذلك في وقت ساد التوتر العلاقات بين الولايات المتحدة ونظام البشير الذي تولى السلطة عام 1989.

وفي محادثات عقدت في الكونغرس، تعهد نواب أمريكيون دعم الحكومة السودانية الجديدة.
رقم : 885400
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