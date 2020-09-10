الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 09:55

تنفيذ عملیات برمائية هجومية مشتركة في مناورات الجيش الايراني

تنفيذ عملیات برمائية هجومية مشتركة في مناورات الجيش الايراني
وفي هذه العمليات الهجومية التي تم تخطيطها وتنفيذها للسيطرة على السواحل، جرى بنجاح استخدام معدات بحرية وطيران للقوة البحرية وناقلات جند برمائية للقوة البرية مع اسناد من مقاتلات قاذفات قنابل تابعة للقوة الجوية.

وبعد تنفيذ عملية القصف الجوي من قبل المقاتلات قاذفات القنابل التابعة للقوة الجوية وقصف الساحل بواسطة المدمرات والقطع البحرية الراجمة للصواريخ والقذائف على نطاق واسع وتدمير الاهداف والقوات المعادية من الجو والسطح وتحت السطح بواسطة قوات العمليات الخاصة، تم نقل غالبية القوات والمعدات بدعم من الوحدات القتالية من قبل السفن الناقلة الى الساحل وتنفيذ العمليات البرمائية الهجومية بنجاح.

وقد انطلقت مناورات "ذوالفقار 99" المشتركة للجيش الايراني صباح اليوم الخميس جنوب البلاد بمشاركة القوات البحرية والبرية والجوية والدفاع الجوي على مساحة 2 مليون كم مربع من شرق مضيق هرمز وبحر عمان الى شمال المحيط الهندي 10 درجة شمال.
رقم : 885403
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
9 أيلول 2020
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
9 أيلول 2020
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
9 أيلول 2020
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
8 أيلول 2020
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس