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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 10:01

الصين تعلن مشاركتها في مناورات 'قوقاز- 2020'

الصين تعلن مشاركتها في مناورات
وقالت الوزارة في بيان سترسل القوات المسلحة الصينية وفقا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين روسيا والصين، وحدات إلى منطقة أستراخان في روسيا للمشاركة في مناورات "قوقاز-2020" الاستراتيجية، التي ستجرى في الفترة من 21 إلى 26 سبتمبر".

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الثلاثاء أن مناورات "قوقاز-2020" تبدأ في 21 أيلول/سبتمبر وتستمر حتى الـ 26 منه ومن المقرر أن تشارك فيها فرق من تسع دول أجنبية، وسترسل تسع دول أخرى مراقبين عسكريين.

يذكر أن نحو 128 ألف جندي، وأكثر من 20 ألف وحدة من التقنيات العسكرية والأسلحة، ونحو 600 طائرة ومروحية، و وما يصل إلى 15 سفينة، شاركت في العام الماضي مشروع مراكز القيادة الاستراتيجي "سينتر – 2019" في الفترة من 16 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2019 في ست ميادين تدريب تابعة للقوات المشتركة وميداني تدريب تابعين للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وفي مياه بحر قزوين. إضافة إلى تدريبات منفردة لمكافحة جماعات مسلحة غير مشروعة ستنفذ في ميادين التدريب التابعة لجيوش الدول الشريكة.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، أنها لن تشارك في التدريبات العسكرية "القوقاز - 2020"، المقرر إجراؤها في روسيا في سبتمبر الشهر الجاري وسترسل عسكريين اثنين بصفة مراقبين فقط. كما ان الهند اعتذرت عن المشاركة بسبب الوضع الوبائي.
رقم : 885405
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