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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 10:02

اليمن يطالب بالضغط على تحالف العدوان لوقف قرصنته للمشتقات النفطية

اليمن يطالب بالضغط على تحالف العدوان لوقف قرصنته للمشتقات النفطية
وقال يوسف الحاضري الناطق باسم وزارة الصحة اليمني في تصريح لقناة المسبرة : نوجه نداء جديدا للأمم المتحدة، وفي حال عجزها عن الضغط على تحالف العدوان لوقف قرصنته للمشتقات النفطية عليها أن تقر بذلك .

واضاف الحاضري ان القطاع الصحي سيتعرض للشلل في الأيام القادمة إذا استمر منع وصول المشتقات النفطية مؤكدا انه إذا استمر تحالف العدوان في قرصنته فإننا في الأيام القادمة سنرى توقفا للكثير من المستشفيات والمراكز الصحية
وصرح : مركز نقل الدم يقدم خدماته بشكل مستمر على مدى الأسبوع دون توقف وهذا يرفع حاجته للمشتقات النفطية .

على الصعيد ذاته حمل المركز الوطني لنقل الدم في اليمن قوى العدوان مسؤولية التداعيات الناجمة عن الحصار والقرصنة المستمرة وكافة النتائج فيما يخص القطاع الصحي تحديدا .

واضاف المركز الوطني لنقل الدم في بيان له امس الاربعاء ان المشتقات النفطية هي شريان الحياة للمركز الذي يحتاج للطاقة الكهربائية على مدار الساعة للحفاظ على مخزون مشتقات الدم المختلفة .

وتابع : نمر بمعاناة شديدة جراء انعدام مادة الديزل، الأمر الذي سيؤدي لتوقف عمل المركز وهذا ما لا يحمد عقباه.
رقم : 885406
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