الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 12:16

الجيش الايراني يندد بإساءة الصحيفة الفرنسية للنبي الاعظم (ص)

الجيش الايراني يندد بإساءة الصحيفة الفرنسية للنبي الاعظم (ص)
واستدل الجيش الايراني بالآية 8 من سورة الصف { یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ}؛ مبينا ان يد الشيطان خرجت للكرّة من رداء احدى الدول الغربية التي تدعي كذبا الدفاع عن حقوق الانسان، لتوجيه الاساءة الى الشخصية المقدسة والمتلألئة لخير البرية نبي الرحمة محمد المصطفى (صلى الله عليه واله وسلم)، وتفطر قلوب مئات الملايين من المسلمين والاحرار في ارجاء العالم.

واكد البيان ان الحقد الدفين والمستدام لدى اعداء الاسلام يظهر كل يوم في حلة مختلفة وفي اطار الستراتيجيات والسياسات الشريرة للشطيان الاكبر امريكا والصهيونية الدولية والرامية الى شن الحروب النفسية ضد الاسلام والمسملين؛ مضيفا ان الخطوة البشعة والعنصرية التي اقدمت عليها صحيفة شارلي ابدو الفرنسية، تدل قبل كل شيء على عناد وحقد الغرب تجاه المسلمين.

واضاف البيان : ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية الى جانب الشعب الايراني الابي وجميع احرار العالم يعرب عن تنديده الشديد بالاساءة التي صدرت عن الصحيفة الفرنسية مؤخرا، ويعدّ هذه الخطوة المستميتة على غرار محاولات الصهيونية البائسة وامريكا المهزومة قبال عزيمة وارادة المسلمين في ارجاء العالم، ويعلن بصوت مدو انه انطلاقا من مقولة الامام الخميني (رض): اذا اراد المتغطرسون في العالم ان يعرقلوا مسار ديننا، فنحن سنواجه عالمهم باكمله".
رقم : 885428
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
9 أيلول 2020
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
9 أيلول 2020
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
9 أيلول 2020
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
8 أيلول 2020
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس