الصفحة الرئيسية
0
الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 12:19

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في اللد بأراضي 48

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في اللد بأراضي 48
ففي اطار عمليات التخريب التي تقوم بها سلطات الاحتلال هدمت منزلا مأهولا للمواطن كمال أبو سريحان، في مدينة اللد، وكان قبل ذلك قد هدمت منزلا لعائلة أبو زايد بدعوى البناء دون ترخيص في نفس المدينة آب/ أغسطس الماضي.

يذكر أن بلدات عربية شهدت تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بدعوى عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفا عمرو وكفر قاسم وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم ويافا وسخنين وحرفيش والعراقيب ونحف وغيرها.

وفي سياق الانتهاكات الفلسطينية ايضا، شنت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الخميس، حملة دهم واقتحام واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.
ففي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من مخيم عايدة، شمال المدينة.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان محمود فرارجة (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة بيت أمر شمال المدينة.

وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عماد بدر محمود اخليل (42 عاما)، بعد أن داهمت منزله في المنطقة الصناعية في البلدة، وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال بلدة سعير شرق المدينة، وفتشت عدة منازل واعتقلت صحفياً.
وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفي عبد المحسن شلالدة من منزل عائلته في بلدة سعير شمال شرق الخليل، وهو أسير محرر.

وفي القدس اعتقلت قوات الاحتلال الشاب علي سفيان عبيد، من المدخل الشرقي لقرية العيساوية شمال شرقي العاصمة المحتلة.

 
رقم : 885430
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
التطبيع خيانة.. الحركات المعارضة للتطبيع تصدح باسم فلسطين
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
محمد بن سلمان يحاول تبرئة نفسه من دم خاشقجي
10 أيلول 2020
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
تقدم محور المقاومة وتراجع ترامب في العراق
10 أيلول 2020
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
مسلسل الخذلان العربي يتواصل بحق فلسطين ومقدساتها
10 أيلول 2020
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
الحرس الثوري مستعد لاي شكل من التعاون لمكافحة فيروس كورونا
10 أيلول 2020
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
لن يرفع اليمن مطرقته عن مطارات السعودية
9 أيلول 2020
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
نظرة علی الدبلوماسية الفرنسية في لبنان والعراق
9 أيلول 2020
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
صراع شرق المتوسط... تركيا ومواجهة الدول الأوروبية
9 أيلول 2020
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
مالم يقله الاعلام.. الشق العسكري من زيارة الروس لدمشق
9 أيلول 2020
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
الجيش الايراني يبدأ غدا مناورات كبرى في المياه الجنوبية
9 أيلول 2020
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
لليوم الثالث على التوالي.. القوات اليمنية تعاود استهداف مطار أبها الدولي
9 أيلول 2020
كمال بن يونس رئيس مؤسسة ابن رشد للدراسات الدولية
التحركات الفرنسية تندرج في سياق معارك النفوذ و التنافس الأوربي الأمريكي
8 أيلول 2020
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
الوهم الأمريكي باستبعاد "حزب الله" والفصل عند اللبنانيين
8 أيلول 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
بثلاث لغات.. فيديو لتصريحات قائد الثورة حول فلسطين
مؤتمر القدس العالمي وخيارات المقاومة رداً على نتنياهو
أطفال فلسطين يسألوننا: ماذا ستفعل في يوم القدس العالمي
إيران تحتفي بيوم القدس رغم الضغوط وکورونا
القائد سليماني..شهيد القدس