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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 16:06

مشاحنة بين الكرملين والبيت الابيض..هذه المرة على قضية نافالني

مشاحنة بين الكرملين والبيت الابيض..هذه المرة على قضية نافالني
وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس رداً على كلام بومبيو الليلة الماضية: نعتبر أي إشارة مباشرة أو غير مباشرة لتورط مسؤولين روس في هذه القضية، غير مقبولة.

وأضاف بيسكوف أن روسيا لم تتلقَ بعد من ألمانيا “الردّ على طلب المدعي العام الروسي” منذ أواخر آب/أغسطس الماضي بشأن الحصول على المعطيات حول صحة نافالني الراقد في غيبوبة في مستشفى في برلين.

وصرّح بيسكوف: للأسف لا نزال لا نعرف نتائج التحاليل التي سمحت لزملائنا الألمان باستخلاص أن المريض الموجود في برلين تعرّض للتسميم.

وتؤكد برلين أن نافالني تعرّض للتسميم بمادة سامة للأعصاب من نوع “نوفيتشوك” وحثّت موسكو على تقدم إيضاحات بشأن ما حصل، تحت طائلة فرض عقوبات عليها.

واحتجّت موسكو الأربعاء رسميًا لدى السفير الألماني على “الاتهامات التي لا أساس لها والإنذارات” التي تُطلقها بلاده في قضية نافالني، محذّرةً من أن رفض تسليمها ملفّه سيُعتبر “استفزازًا وقحًا وعدائيًا”.

وتُعقّد هذه القضية من جديد العلاقات بين روسيا والدول الغربية. وتحدث الاتحاد الأوروبي عن احتمال فرض عقوبات على موسكو وتقول برلين إنها لا تستبعد تجميد مشروعها الهائل مع روسيا لبناء أنابيب غاز “نورد ستريم 2”. وتندّد روسيا بـ“حملة تضليل”.
رقم : 885466
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