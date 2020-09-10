نائب لبناني يطالب عدم رفع الدعم عن الدواء

و قال عراجي اليوم الخميس في حديث تلفزيوني ​الى اننا وجهنا الدعوة الى اجتماع في ​مجلس النواب​ الثلاثاء مع جميع الاطراف المعنية بملف ​الدواء​ وسنطلب من ​مصرف لبنان​ عدم رفع الدعم عن الدواء.



ولفت عراجي، الى انه علينا تشجيع الصناعة الوطنية لأنه لا يمكننا الاستمرار بدفع مليار ونصف المليار دولار سنويا لاستيراد الأدوية، واعتبر بانه يجب ايجاد حل لمسألة الدعم للدواء لأن هذه المسألة قد تتسبب بتهديد الأمن الاجتماعي في البلد.



و في هذا السياق شدد مستشار ​وزير الصحة​ محمود زلزلي على أن الوزارة حريصة جدا على موضوع الادوية الذي يعتبر موضوع ثقة، لافتا الى أن أدوية ​الأمراض​ المستعصية متوفرة.



وانتقد في حديث تلفزيوني التصريحات الاعلامية غير المسؤولة بملف ​الدواء​، لافتا الى أن هناك خططا لدعم صناعة الادوية الوطنية، كاشفا بأن مخزون الادوية التي تؤمنها ​وزارة الصحة​ مؤمن حتى آخر العام.



وتطرق زلزلي الى المسألة الدراسية في ظل تفشي ​فيروس كورونا​ وقال:"فتح ​المدارس​ يُعتبر تحديا اساسيا وهناك خطط تُدرس اليوم للتدخل السريع عبر تدريب الجسم التمريضي في المدارس .



وأكد نقيب مستوردي ​الأدوية​ ​كريم جبارة​ أن هناك صعوبات باستيراد الأدوية بسبب صعوبة التحويلات للخارج، لافتا الى أن هذا الأمر ليس بجديد. واشار جبارة في حديث تلفزيوني، الى أن مخزون الأدوية دقيق ويكفي لشهر ونصف او شهرين انما لم نصل الى مرحلة ​الأزمة​.



وشرح جبارة بأن الطب كان أكبر من قدرة المخزون على التحمل، مشيرا الى أن جزءا من هذا الأمر يعود الى أن اللبنانيين يقومون بتخزين الأدوية، وقال: اتفقنا على تسليم ​الصيدليات​ حاجاتها الشهرية لكي تسلم بدورها المواطنين حاجاتهم.



وشدد جبارة على ضرورة ادارة هذه الأزمة لكي يحصل كل مواطن يأخذ حاجاته الشهرية من الأدوية ولا يحرم غيره من ​الدواء​ بذات الوقت.