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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 18:53

شرطة باريس تحظر احتجاجات السترات الصفراء

شرطة باريس تحظر احتجاجات السترات الصفراء
وفي بيان اليوم الخميس، قالت الشرطة الفرنسية إنها تحظر أيضًا على الحركة التجمع في أماكن من العاصمة مثل الشانزليزيه وعند مبنى البرلمان وكاتدرائية نوتردام.

وتداول المحتجون رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي يحثّون فيها الناس على التجمع في باريس يوم السبت للتظاهر، وذلك برغم حظر التجمعات الكبيرة بسبب جائحة كوفيد-19.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2018 بعد موجة غضب عامّ بسبب زيادة الضرائب على الوقود. لكن برغم إلغاء تلك الضرائب فيما بعد، فقد استمرت الحركة وتحولت إلى احتجاج أوسع ضد الحكومة.

وأدت مظاهرة احتجاجية نظّمتها الحركة في الأول من ديسمبر/ كانون الأول عام 2018 إلى بعض من أسوأ الاضطرابات التي شهدتها باريس منذ عقود.
رقم : 885479
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