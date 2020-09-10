أنصار الله تدين موقف الجامعة العربية من التطبيع الإماراتي

وجاء في بيان الإدانة، إن "ما نجم عن مجلس الجامعة العربية برفضه إدانة التطبيع الإماراتي مع العدو الإسرائيلي يفقد ما تبقى لتلك الهيئة من قيمة لدى الشعوب العربية".



وأشار البيان إلى أن الجامعة العربية وبعد وقوعها في دائرة النفوذ السعودي الإماراتي حكمت على نفسها بالإعدام السياسي وتحولت إلى مجرد بوق من أبواق الدعاية الرخيصة لأبو ظبي والرياض لتنفيذ أجندة مشبوهة لا تمت بصلة إلى العروبة.



وأكد أنه أمام هذا السقوط الرسمي للنظام العربي يظل الرهان على صحوة الشعوب العربية لتصحيح المسار بإعادة الاعتبار لقضية فلسطين على المستويات كافة.