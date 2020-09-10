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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 19:43

أنقرة تُجري محادثات مع طرابلس بشأن التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا

أنقرة تُجري محادثات مع طرابلس بشأن التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا
وقال المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية لصحافيين اليوم الخميس: نناقش مع الحكومة الليبية والشركة الليبية الوطنية للنفط موضوع حقول برية وبحرية (للتنقيب) عن النفط والغاز.

وأضاف المسؤول من دون الكشف عن اسمه: نُجري أيضًا مناقشات معهم في مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء. لديهم احتياجات هائلة مرتبطة بالطاقة خصوصًا في الكهرباء.

وتشمل المحادثات أيضًا وفق قوله على “تطوير شبكة (توزيع) واحتمال تشغيل وبناء أنابيب”.

وتملك ليبيا أكبر احتياطات نفط في إفريقيا. ووقّعت أنقرة وحكومة الوفاق الوطني في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 اتفاقًا لترسيم الحدود البحرية تستند إليه تركيا للمطالبة بالسيادة على مساحة كبيرة تُجري فيها عمليات تنقيب عن الغاز، ما يثير غضب معظم الدول المطلة على شرق البحر الأبيض المتوسط خصوصًا اليونان وقبرص.

ورغم أن عمليات التنقيب التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط لم تتوصل إلى أي اكتشاف كبير منذ إطلاقها عام 2018، إلا أن أنقرة تنوي مواصلة عمليات التنقيب عن موارد رغم التوتر الذي تثيره.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 21 آب/أغسطس الماضي أن بلاده اكتشفت في البحر الأسود حقل غاز طبيعي يُقدّر مخزونه بـ320 مليار متر مكعّب وأن تركيا ستكثّف عمليات البحث في شرق البحر الأبيض المتوسط أيضًا.

وبحسب المسؤول في وزارة الطاقة، فإن تركيا تستورد حاليًا 92% من احتياجاتها من النفط الخام وتقريبًا كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وأوضح أن الغاز الذي اكتشفته في البحر الأسود والذي تنوي البدء بتوزيعه اعتبارًا من العام 2023، سيسمح لها عندما سيبلغ إنتاجها الذروة، بتأمين 30% من احتياجاتها لعدد من السنوات.

وقال: سيكون علينا مواصلة استيراد 70% من احتياجاتنا. (الحقل الذي) أكتُشف في البحر الأسود كبير، لكن نحتاج إلى كمية أكبر من الغاز.
رقم : 885487
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