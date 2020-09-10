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الخميس 10 أيلول 2020 ساعة 19:45

طلبة الحوزة العلمية بالنجف الاشرف يدينون تطبيع الامارات مع الاحتلال

طلبة الحوزة العلمية بالنجف الاشرف يدينون تطبيع الامارات مع الاحتلال
ووصف الطلبة الكيان الاسرائيلي بانه كيان دموي قاتل ظالم غاصب متسائلين "كيف تمد ايدي الحكام العرب الى من كان بهذه الصفات؟"، وان هذا الفعل جاء نتيجة تبعية الحكام لمعبودتهمأمريكا.

وتساءل البيان كيف تناسى الحكام أخلاقهم العربية والقومية الذي يلهَجُون دائمًا بذكرها؟ مضيفا ان في إعتقاد هؤلاء القادة الخونة؛ انه بهذه الافعال سوف يكتسبون الأمور المادية والوعود الكاذبة التي تعدهم امريكا بها ولكن هيهات ان تنال بهذه الافعال ابتلوا أنفسهم وشعوبهم بهاوية الانحطاط وبالسخط الإلهي.

اليكم نص بيان طلبة الحوزة العلمية في النجف الاشرف:

سم الله الرحمن الرحيم
﴿وَلاَ تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لاَ تُنصَرُونَ﴾
عار التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم يبقى وصمة عار في جبين الحكام العرب ومن تبعهم .

إن هذه المجموعة اللقيطة والمولود المشوه من قوى الاستكبار العالمي ، الذي زرعه في قلب الدولة الاسلامية ما هو إلا كيان دموي قاتل ظالم غاصب فكيف تمد ايدي الحكام العرب الى من كان بهذه الصفات ، وما هذا الفعل إلا لاستعطاف معبودتهم أمريكا ؛ يتناسون حتى أخلاقهم العربية والقومية الذي يلهَجُون دائمًا بذكرها .

في إعتقاد هؤلاء القادة الخونة ؛ انه بهذه الافعال سوف يكتسبون الأمور المادية والوعود الكاذبة التي تعدهم امريكا بها ولكن هيهات ان تنال بهذه الافعال ابتلوا أنفسهم وشعوبهم بهاوية الانحطاط وبالسخط الإلهي (أَلَمْ تَرَ إلَى الّذين بدّلوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وأحَلُّوا قَوْمَهُم دارَ البَوار . جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَها وَبِئْسَ القَرار).

أين الوعود المقدمة إلى الشعب المظلوم ؟

وأين الإلتزامات التي تعهّد بها الرؤساء العرب أمام شعوبهم بشأن الصراع مع الكيان الصهيوني ؟!

لعنة الله وعباده الصالحين على تلك اليد التي وقّعت معاهدة التطبيع مع الكيان الصهيوني ، ولعنة العباد الصالحين والملائكة والأولياء والنبيين على أولئك الذين تابعوا هذا النهج ، ويُتابعونه .

إن ما قامت به الإمارات وتتبعها دول عربية ما هي إلا خطوة شيطانية وطعنة في خاصرة الدول الاسلامية .

وإن خذلان الدول العربية في اجتماع الجامعة العربية ما هو إلا شاهد على انحطاط الموقف العربي المنافق الذي يتبع دول الكفر والطغيان وينسى الشعوب المسلمة المظلومة .

فمن هنا ومن موقعنا نحذر الحكومات العربية ونطالب الحكومة العراقية والبرلمان العراقي بالوقوف مع الشعب الفلسطيني وإدانة هذا القرار الظالم الصادر من الدول العربية وأن لا يقفوا مكتوفي الأيدي فإن السكوت عن الظلم ظلم (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) وقد اعذر من انذر .

جمع من طلبة الحوزة العلمية في النجف الأشرف
رقم : 885488
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