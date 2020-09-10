هزيمة جديدة لتحالف العدوان في اليمن..قبائل يمنية تنشق عن التحالف

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن الجيش اليمني واللجان الشعبية يستعدون لإعلان السيطرة على مدينة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء، بعد استيلائهم على عشر مديريات في المحافظة من أصل 14 مديرية.



وقالت إن التقدم جاء بعد إعلان بعض قبائل المنطقة الوصول لاتفاق مع القوات اليمنية، التابعة لانصار الله، وهو ما شكل ضربة كبيرة للتحالف، بقيادة السعودية، حيث كانت قبائل مأرب تدين بالولاء للرياض، حتى الأسابيع الماضية.



وكشفت مصادر أن قوات انصار الله سيطرت على منطقة الصدارة الاستراتيجية، نقطة العبور المهمّة نحو مدينة الجوبة، فضلاً عن منطقة الكولة، آخر مناطق مديرية رحبة.



وأفادت مصادر قبلية بأن 4 قبائل من مديرية رحبة، في مأرب، وهي (آل أبو عشة، آل مسلي، آل جناح، آل الصلاحي) وقّعت مع قيادات عسكرية تابعة لانصار الله في صنعاء، السبت الماضي.



وكانت تلك القبائل هي الأكثر ولاء للتحالف السعودي، حتى وقت قريب، مما شكل ضربة معنوية للرياض والقوات اليمنية، بحسب مراقبين.



ومنذ مارس/آذار 2015، يشن تحالف تقوده السعودية عدوانا على اليمن، خلف أزمة إنسانية حادة هي الأسوأ في العالم، وفقا لوصف سابق للأمم المتحدة.



لكن التحالف لم يحافظ على تماسكه، وتكبدت السعودية خسائر عسكرية ومالية باهظة لدرجة أنها تبحث عن مخرج للخروج من المستنقع اليمني.