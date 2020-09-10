صباغ: العلاقة بين شعبي سوريا وايران الشقيقين تتوطد باستمرار

ولفت صباغ خلال لقائه اليوم الخميس سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق جواد ترك أبادي في مبنى المجلس إلى ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات البرلمانية بين مجلسي الشعب والشورى الإيراني وفي جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين وخصوصاً في ظل الإجراءات الاقتصادية الجائرة أحادية الجانب التي تفرضها قوى الاستعمار والهيمنة الأمريكية وأعوانها.



وأعرب صباغ عن تقدير الشعب العربي السوري لدعم إيران ووقوفها إلى جانب سوريا في حربها ضد الإرهاب والعدوان.



من جانبه أكد سفير إيران أن بلاده تقف إلى جانب سوريا التي استطاعت أن تنتصر على الإرهاب وأن تفشل المؤامرات التي حيكت ضدها مشدداً على أهمية العمل المشترك جنباً إلى جنب لتحقيق النصر النهائي.



وأشار السفير إلى أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين لافتاً إلى المصالح السورية الإيرانية المشتركة في مواجهة المؤامرات التي تتعاظم.



وسلم سفير إيران رسالة إلى صباغ من محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني تتعلق بالعلاقات الأخوية بين المجلسين الشقيقين.



حضر اللقاء نائب رئيس المجلس محمد أكرم العجلاني وأمينا سر المجلس سلوم السلوم وميساء صالح ومراقبا المجلس فايزة العذبة ومحمد سليمان الأبرش.